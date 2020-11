Dois irmãos são presos por suspeita de roubar e manter idoso em cárcere privado

A PRF prendeu dois criminosos após tortura, roubo e cárcere privado contra um idoso em Cacequi. A vítima foi espancada pelos acusados. A prisão foi na noite de sexta-feira (13), na BR 290 em Alegrete.

Os dois homens, de 45 e 47 anos, que são irmãos, invadiram uma propriedade e deixaram o dono amarrado, fugindo com o carro e a arma da vítima. O idoso de 75 anos, estava em atendimento no hospital de Cacequi, após ser socorrido por vizinhos.

Por telefone, ele disse aos policiais, que os acusados chegaram no seu estabelecimento e realizaram buscas até que localizaram a espingarda e os cartuchos. Na sequência o espancaram e amarraram, fugindo em sua caminhonete. Assim que conseguiu se soltar, o idoso foi até a casa de um vizinho que o socorreu e encaminhou ao hospital, de Cacequi, devido aos ferimentos.

Após a fuga, a polícia foi acionada e começou a fazer buscas na região. Uma equipe da PRF de Alegrete localizou a caminhonete na BR-290 e deu ordem de parada ao motorista, que desobedeceu. O veículo foi interceptado 5 km depois e os homens foram presos. Com eles, foram apreendidas a espingarda e as munições roubadas do idoso.

Ainda foi constatado que o homem de 47 anos também estava com mandado de prisão em seu desfavor, ele é conhecido como Ganso e possui antecedentes criminais. Com apoio da Brigada Militar de Alegrete, a PRF apresentou os dois irmãos na Delegacia de Polícia onde foi realizado o contato com o Delegado Maurício Arruda e determinado flagrante por roubo de arma de fogo com lesões e recuperação de veículo. A Hilux foi recolhida ao depósito do Detran de Alegrete.