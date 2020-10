Dois jogos nos “Quarentinha” do Palmeiras definiram os classificados

Compartilhe















Faltando apenas dois jogos para encerrar a fase classificatória do 11º Torneio do Palmeiras, já têm equipes com o pé na 2ª fase.

No sábado (17), dois jogos complementaram a 6ª rodada. O Tinga fez 2 a 1, no Ser Ceva e o União aprontou para cima do Operário, 3 a 1.

Pela chave “A”, Tinga 12; Fluminense 11; São José 10 e União 6 já estão classificados. As equipes do Ser Ceva e Operário foram eliminadas.

Na “B”, Aimoré 12; Centenário 11 e Ibirapuitã 9 já confirmaram classificação. Boca Juniors 8 e Vila Nova 5 disputam a última vaga. O Cruzeiro já tinha entrado com pedido de licenciamento do torneio e o Honório Lemes acabou eliminado.

De acordo com o coordenador técnico Valdir Knierin, no próximo sábado (24), ocorrem os dois últimos confrontos da fase de classificação. Às 14h30min, o Centenário encara o Ibirapuitã. Ambos estão classificados, jogam para definir a ordem de classificação no grupo.

Previsto para iniciar às 16h30min, o jogo vale a última vaga do grupo “B”. O Boca joga pelo empate. Para o Vila Nova só a vitória interessa e ainda vai depender dos critérios técnicos melhor que o adversário.

Júlio Cesar Santos Fotos: Valdir Knierin