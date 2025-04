Dois jogos pelo 50tinhas movimentam estádio Farroupilha neste sábado em Alegrete

Share on Email

Neste sábado (26), no estádio Municipal Farroupilha, ocorre mais uma eliminatória do Campeonato Tá Barato Pra Caramba/LAF categoria 50 anos. Deste vez, dois jogos irão apontar os próximos classificados aos quatro melhores da competição.

Abrindo os confrontos, 14h30min, Sindicato e Tinga se enfrentam em mais um clássico. Ambas equipes possuem bons elencos e irão duelar em busca de uma vaga para enfrentar o Nacional. Logo após, 16h15min, Cruzeiro e Vila Nova se enfrentam para decidir quem pega o já classificado Boca Juniors.

A coordenação do evento pediu para informar que os atletas e equipes que irão participar da categoria Sênior Especial tem até o próximo dia 30 de abril para confirmar sua participação na diretoria da LAF e com isso participar do futebol amador alegretense.