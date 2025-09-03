Dois lutadores alegretenses se destacam no maior evento de MMA do RS

No último dia 30, foi realizado na cidade de Porto Alegre, o MFC 3, no Clube Farrapos. Considerado o maior evento de MMA do RS, o evento contou com dois lutadores de Alegrete.

O Master Fighting Championship (MFC) já é reconhecido como o maior espetáculo de MMA do Sul do Brasil. O evento reúne atletas renomados e também dá espaço para lutadores em ascensão, tanto no MMA quanto no boxe profissional. A terceira edição trouxe uma programação intensa: as disputas de grappling abriram o evento, o card preliminar animou o público que acompanhou vibrante o card principal, recheado de lutas profissionais e disputas de cinturão

Dois alegretenses participaram do card de abertura no jiu-jitsu sem kimono. Douglas Santos e Kamily Julieze tiveram grandes desafios.

Douglas venceu Juliano Gavião se consagrando campeão do MFC, evento realizado pelo pelo treinador do UFC, Rafael Sombra.

Já Kamily iniciou sua luta muito bem, seguro das suas ações, mas acabou sofrendo um revés de uma representante do Paraná.

Os dois atletas alegretenses são da Brigadeiro Jiu-Jitsu, alunos do faixa preta Felipe Ribeiro, que acompanhou o evento de perto.