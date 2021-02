Dois milhões de reais vão impulsionar grandes avanços na mobilidade do bairro Segabinazzi

Compartilhe















A Prefeitura de Alegrete, através da Secretaria de Planejamento, encaminhou para licitação projeto que prevê o asfaltamento, embueiramento, construção de passeios públicos e sinalização nas ruas C, D, E, I, J e prolongamento da rua Pernambuco do bairro Segabinazzi.

O projeto via PAC – Pavimentação é orçado em mais de R$ 2 milhões e o cronograma de execução previsto é de 7 meses. Conforme o prefeito Márcio Amaral, as melhorias conferem uma valorização para o bairro. “A pavimentação vai beneficiar os moradores com o fim do barro e da poeira, qualificando a trafegabilidade e oferecendo qualidade de vida para a comunidade local”, considera.

O vice-prefeito Jesse Trindade ressalta que o projeto atende uma reivindicação antiga de moradores do bairro. “Essa é uma reinvindicação antiga da comunidade, é uma alegria poder encaminhar projetos como esse que impactam diretamente na vida para as pessoas”.