Dois votos para senador: entenda como será a votação nas Eleições 2026

Eleitor terá dois votos para o Senado no primeiro turno, marcado para 4 de outubro; candidatos escolhidos devem ser diferentes

As Eleições Gerais de 2026 terão uma particularidade para quem for votar para o Senado Federal: cada eleitor deverá escolher dois candidatos diferentes para o cargo. A votação para senador ocorrerá em duas etapas consecutivas na urna eletrônica, após os votos para deputado federal e deputado estadual ou distrital.

O primeiro turno das eleições será realizado no próximo domingo, 4 de outubro, das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Em 2026, serão renovadas 54 das 81 cadeiras do Senado, o equivalente a dois terços da composição da Casa.

O que faz um senador?

Senadores e senadoras representam os estados e o Distrito Federal no Congresso Nacional. Ao lado dos deputados federais, eles participam da elaboração das leis e da fiscalização dos atos do Poder Executivo.

Entre as atribuições do Senado estão ainda funções exclusivas, como a aprovação de determinadas autoridades indicadas pelo Executivo e o julgamento do presidente da República em crimes de responsabilidade. Senadores também participam da discussão e votação do Orçamento da União. O mandato de senador tem duração de oito anos. Como a renovação do Senado ocorre de maneira alternada, em cada eleição são renovadas uma ou duas partes da Casa. Em 2026, dois terços das cadeiras estarão em disputa.

Por que são dois votos para o Senado?

Em 2026, cada estado e o Distrito Federal elegerão dois senadores. Por isso, o eleitor terá dois momentos de votação para o mesmo cargo. É importante lembrar que os dois votos precisam ser destinados a candidatos diferentes. Caso o eleitor digite o número do mesmo candidato nas duas oportunidades, o primeiro voto será registrado normalmente e o segundo será considerado nulo, conforme as regras estabelecidas pela Justiça Eleitoral.

A disputa para o Senado é estadual: o eleitor vota nos candidatos que concorrem pelo seu estado ou pelo Distrito Federal, conforme o domicílio eleitoral.

É preciso escolher uma ordem específica?

Não. O eleitor pode votar primeiro no candidato que preferir e, na segunda vaga, escolher outro candidato. O que importa é que sejam duas candidaturas diferentes.

O número dos candidatos ao Senado é formado por três dígitos. A urna exibirá o nome e a fotografia do candidato, além das demais informações previstas pela Justiça Eleitoral.

Ordem de votação na urna

Nas Eleições 2026, a sequência de votação será:

Deputado federal — quatro dígitos; Deputado estadual ou distrital — cinco dígitos; Senador – primeira vaga — três dígitos; Senador – segunda vaga — três dígitos; Governador — dois dígitos; Presidente da República — dois dígitos.

Pode levar uma cola com os números?

Sim. A Justiça Eleitoral recomenda que o eleitor anote previamente os números dos candidatos escolhidos e leve a anotação no dia da votação. O TSE disponibiliza, inclusive, um modelo de cola eleitoral com os cargos na ordem em que aparecerão na urna. O celular, porém, não pode ser levado para dentro da cabine de votação. O aparelho deverá ser deixado com a mesa receptora antes de o eleitor se dirigir à urna. A mesma regra vale para máquinas fotográficas, filmadoras e outros equipamentos que possam comprometer o sigilo do voto.

Clique aqui e faça o download da sua colinha.

A recomendação, portanto, é conferir antecipadamente os números dos candidatos e levá-los anotados em papel para facilitar a votação.

Fontes: Tribunal Superior Eleitoral (TSE).