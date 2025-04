Domingo de atrações no encerramento do Festival da Linguiça Campeira em Alegrete

As atividades começaram cedo e o dia será marcado pelas finais das provas de gineteada, uma das principais atrações do evento.

Desde as primeiras horas da manhã, os participantes e visitantes já se movimentavam pelo local. Montadores realizavam o reconhecimento da cancha e alimentavam os cavalos para as provas que ocorrem ao longo do dia.

Na área destinada ao artesanato, expositores organizavam os stands para receber o público. A empresa Louca por Panos destacou que, embora o fluxo de visitantes tenha sido intenso, as vendas ainda não acompanham o mesmo ritmo.

A programação deste domingo inclui também atrações gastronômicas, culturais e musicais. Segundo a coordenação do evento, no sábado (5), mais de 21 mil pessoas passaram pelo Parque.

Confira a programação deste domingo no Parque Lauro Dornelles:

📍 8h – Mangueirão: Início das provas de Redomão

📍 10h – Restaurante: Workshop Gastronômico

📍 16h – Praça de Alimentação: Mateada da Tradição – 4ª Região Tradicionalista

📍 16h30 – Área Verde próxima aos remates: Mostra de Cães – URCAMP

📍 Tarde – Mangueirão: Finais da Gineteada

📍 18h – Palco Principal: Show com Evandro do Carmo e Grupo Rincão

📍 19h – Palco Principal: Show com Adair de Freitas e Juliano Moreno

📍 20h30 – Palco Principal: Show com Joca Martins

O evento segue até o final da noite com atrações para todas as idades. A entrada no Parque é gratuita.