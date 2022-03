Dona de casa desaparecida é encontrada em Alegrete

Em razão do sumiço da dona de casa, que saiu de casa e não deu notícias por mais de 24h, os familiares mobilizaram amigos e também a comunidade em busca de informações sobre o seu paradeiro.

Diego Pilecco, disse à reportagem que, nesta manhã, a localizaram. Ele ressaltou que Catiane está bem, mas que vai precisar de auxílio da família. Também agradeceu a todos que se disponibilizaram em auxiliar para que ela fosse encontrada.

Catiane reside com o esposo e dois filhos menores, um de 14 e outro de sete anos no bairro Nossa Senhora do Carmo, em Alegrete.

O desaparecimento

Perto da meia noite, no último sábado, ela saiu de casa apenas com a roupa do corpo e não retornou. Sem dar notícias, o companheiro imaginou, inicialmente, que ela estava na casa do irmão, Diego.

Por esse motivo, no início da noite de ontem, eles realizaram um apelo nas redes sociais para que ela fosse encontrada. Diego disse que a irmã está apresentando problemas de saúde.