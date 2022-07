Dona de casa foi ludibriada pela vizinha que sacou por meses seu auxílio emergencial

Share on Email

Dona de casa confiou em esposa do primo que é sua vizinha e teve o auxílio emergencial sacado de forma irregular e ilegal.

Segundo a vítima, ele constatou nesta semana, que a acusada havia mentido quando cadastrou o Caixa Tem da vítima e disse que o auxílio tinha sido bloqueado.

A dona de casa disse aos policiais que tem dificuldade em acessar cadastros através do celular e seu aparelho não comportava o aplicativo. Foi neste momento que a acusada se ofereceu para fazer o cadastro com seu telefone e, sem desconfiar e acreditando que a vizinha iria auxiliá-la, já que é casada com um primo da vítima, a mulher repassou todos os dados.

A acusada informou que o Governo havia bloqueado o auxílio, desta forma, a dona de casa não teria mais direito.

Entretanto, para surpresa da vítima, ao procurar a Caixa Econômica Federal, nesta semana, a informação foi de que ela estaria recebendo os valores sem restrição, inclusive havia solicitado um cartão e feito um empréstimo de 400 reais. Os saques teriam ocorrido há vários meses.

Por esse motivo, a mulher procurou a Delegacia e denunciou a acusada , além de solicitar representação criminal.