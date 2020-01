Dona de casa tem a carteira furtada em supermercado e a suspeita é uma idosa

Na manhã de sábado (11), uma dona de casa teve a carteira furtada no interior de um supermercado no centro.

Conforme informações, ela foi no estabelecimento comercial e ao pagar com cartão, deixou a carteira em cima do balcão. Em um momento de descuido percebeu que a carteira com todos os cartões, documentos e o valor de 950 reais, havia desaparecido.

Desesperada a mulher comunicou o supermercado que deu toda atenção e mostrou as imagens das câmeras. A vítima percebeu que uma idosa que tinha se aproximado para ver o saldo do cartão, teria pegado a carteira. Na dúvida se a mesma havia pegado por engano, o filho da vítima foi até outro supermercado, mas proximidades e localizou a idosa. Ao ser questionada ela disse que não tinha pego a carteira e teria mostrado a bolsa para o jovem.

A dona de casa relatou aos policiais que a suspeita comentou que iria fazer compras em um outro estabelecimento, por esse motivo teve êxito em encontrá-la no outro supermercado.

Diante da negativa, a vítima foi à Delegacia de Polícia e fez o registro, pois somente depois poderia requerer junto ao Supermercado as imagens com a ação da suspeita.

Durante à tarde a vítima retornou ao outro supermercado, onde o filho já havia identicado a idosa e, ao revirar os lixos encontrou a carteira com os documentos e cartões. O dinheiro (R$950), não estava. Casualmente, a dona de casa encontrou a suspeita que mais uma vez negou ter pegado a carteira.

A Brigada Militar foi acionada e encaminhou a vítima à Delegacia de Polícia para novo boletim de ocorrência.