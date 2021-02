Dono de armazém é assassinado no bairro Nilo Soares Gonçalves

Compartilhe















Na madrugada desta segunda-feira(1°), Alegrete contabilizou mais um homicídio. O homem de 40 anos foi alvejado por disparos de arma de fogo. Ele foi socorrido pelo filho, mas não resistiu e morreu na Santa Casa por volta das 5h. A vítima foi identificada como Gean Pablo Siqueira de 40 anos.

Segundo informações do Boletim de Ocorrência, a mulher da vítima estava em casa quando ouviu disparos de arma de fogo. Imediatamente foi até o quarto do filho para chamá-lo quando o marido entrou na residência e disse que tinha sido atingido na perna. Na sequência, desmaiou.

O filho tentou acordá-lo e sem resposta o levou para UPA. A mulher acionou a Brigada Militar e uma vizinha para ficar com os filhos menores de idade. Quando chegou na Unidade de Pronto Atendimento soube que o marido iria passar por cirurgia e tinha sido levado para Santa Casa. Logo após, recebeu a informação de que ele não resistiu e faleceu na madrugada durante o procedimento. Desta forma, ela teve conhecimento que o homem foi atingido com seis disparos de arma de fogo no tórax. O fato ocorreu por volta das 3h desta segunda-feira(1°), no bairro Nilo Soares Gonçalves. Até o momento, não há suspeitos do crime.

A informação repassada pelos policiais é de que a vítima é proprietária de um armazém no bairro Nilo Soares Gonçalves. Este é o quarto homicídio do ano de 2021.