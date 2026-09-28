Dor, medo e marcas no corpo: motociclista relata temporal de granizo enfrentado na BR-377

Dois casais que retornavam de Manoel Viana para Alegrete viveram momentos de tensão na noite do último sábado (26), quando foram surpreendidos por um forte temporal na BR-377. O episódio aconteceu por volta das 19h, na região de entrada do Corredor do Angico, durante o retorno para casa.

Mesmo dois dias depois, o episódio ainda é lembrado pelos envolvidos, principalmente pela intensidade da chuva e do granizo que atingiu o grupo enquanto os quatro viajavam em duas motocicletas.

Carlos Alberto estava em uma das motos, levando a esposa, Giana Andrade. Na outra moto estavam Felipe Zolin e Laura Prado. Os dois casais haviam ido a Manoel Viana durante o sábado para acompanhar a exposição e, no início da noite, pegaram a estrada de volta para Alegrete.

Segundo Carlos, durante o trajeto eles perceberam a aproximação da chuva. No entanto, quando chegaram à entrada do Corredor do Angico, na BR-377, as condições do tempo mudaram rapidamente. A chuva aumentou de intensidade e, pouco depois, começou a queda de granizo.

Ele estava de bermuda e camiseta, enquanto a esposa usava calça, o casal ficou exposto às pedras de gelo que atingiam seus corpos. Carlos conta que precisou parar a moto e fez o possível para proteger a esposa durante aquele momento de tensão.

Em um relato sobre a situação, ele descreve a intensidade da queda de granizo e a dor provocada pelo impacto das pedras. As marcas dos ferimentos ficaram pelo corpo dos motociclistas, que precisaram permanecer no local enquanto aguardavam uma oportunidade segura para retomar a viagem. Todos ficaram feridos.

Leia mais: IFFar enfrenta danos estruturais e ainda não tem previsão para retorno das atividades em Alegrete

Quando o granizo diminuiu, um carro parou no trecho. Por coincidência, o veículo era conduzido por um familiar do grupo, que passava pela rodovia naquele momento.

Giana e Laura, receberam carona e seguiram até Alegrete. Carlos e Felipe permaneceram com as motocicletas e continuaram a viagem até a cidade, enfrentando apenas chuva no restante do percurso. Segundo Carlos, eles já estavam machucados pelos impactos do granizo quando retomaram a viagem. Veja o vídeo

“Com a paulada das pedras, quebrou uma parte do capacete. Imagina se eu estivesse sem ele…” acrescenta Carlos Alberto.

O episódio, segundo Carlos, foi marcado pelo medo e pela preocupação, mas terminou sem ferimentos graves. O temporal de sábado já passou, mas a experiência permanece na memória dos dois casais, que agora carregam as marcas e a lembrança dos momentos vividos durante o retorno de Manoel Viana. Veja no insta