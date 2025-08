Dos tribunais aos parreirais, nasce as Vinhas do Alegrete; é o início da produção de vinho no município

Alegrete deu um passo histórico neste sábado (03) ao realizar o lançamento oficial do projeto Vinhas do Alegrete, que marca o início da produção de uvas viníferas no município. O evento, realizado na propriedade Sanga Grande, no Durasnal — às margens da BR-290 —, contou com a presença de autoridades como o governador em exercício, Gabriel Souza, o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Hugo Scheuermann, secretários de estado, CEOs de grandes corporações do estado, empresários locais e o prefeito Jesse Trindade, além de vereadores e representantes do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT-4).

O empreendimento é liderado pelo desembargador alegretense Francisco Rossal de Araújo, em parceria com os sócios Luiz Henrique Leal, Joe Ernando Deszuta (juiz aposentado) e João Luis Moro. Juntos, eles deram início à plantação de mais de 20 mil videiras em uma área de 4,6 hectares, com tecnologia de ponta para irrigação e proteção contra geadas.

“Mesmo com a estiagem severa deste ano, conseguimos manter o desenvolvimento adequado dos vinhedos graças ao sistema de irrigação por gotejamento e fertirrigação, que leva água e nutrientes diretamente às plantas”, explicou Francisco Rossal, durante a apresentação.

O projeto, que envolve as variedades Cabernet Sauvignon, Merlot, Tannat e Chardonnay, visa a produção de vinhos tintos, brancos e espumantes, além de fomentar o enoturismo, com estrutura para visitação, cave e recepção ao público. Na primeira fase, será construído um galpão agrícola e, futuramente, a vinícola e demais instalações.

Presenças de destaque

A cerimônia reuniu importantes nomes da política e do Judiciário, como o deputado federal Afonso Motta, o secretário estadual de Transportes Jovir Costela, o ex-prefeito Márcio Amaral, o presidente da Câmara de Vereadores Cléo Trindade, além dos vereadores Firmina, Fuca e Rudi Pinto. Também participaram secretários municipais, empresários da região e familiares dos empreendedores.

O governador em exercício, Gabriel Souza, destacou a importância estratégica da iniciativa para o desenvolvimento regional:

“Esse projeto não é apenas um investimento agrícola, é uma transformação cultural e econômica que coloca Alegrete no circuito da vitivinicultura gaúcha”.

Diversificação da economia local

Além de gerar emprego e renda, o Vinhas do Alegrete chega como alternativa de diversificação da matriz produtiva do município, tradicionalmente voltada à pecuária e agricultura. Os idealizadores ressaltam que o vinho pode funcionar como porta de entrada para novas cadeias econômicas, como a gastronomia, turismo e comercialização de produtos locais — entre eles, a carne, o arroz, o azeite de oliva e os queijos.

Para o prefeito Jesse Trindade, o momento é simbólico:

“É uma nova era para Alegrete. Ver um alegretense retornando à terra natal com um projeto dessa magnitude nos enche de orgulho”.

Com esse projeto, Alegrete inicia sua jornada no universo da vitivinicultura, somando tradição e inovação em um novo capítulo da sua história econômica e cultural.