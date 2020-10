Dr. Carús escreve livro Entre a Vida e a Morte em tempos de pandemia

Compartilhe















“Eu estava em prisão domiciliar e sem sentença disse o médico Nelson Ribeiro Carús se referindo ao isolamennto que se submeteu na pandemia.

Em casa, o médico que sempre gostou de ler escrever resolveu contar a relato e experiência sobre o que estamos passando por conta do novo coronavírus.

E os fatos e a história foram para o papel e agora é um Livro de sua autoria: Entre a Vida e a Morte em Tempos de pandemia.

Dr Carús diz que o livro conta a história do Dr. Scyla Teixeira, seu tio avó, também médico que foi numa missão ajudar os aliados, na França, na época da gripe espanhola em 1918. Ele conta a experiência dele quando ajudava a tratar pessoas, acometidas por esta pandemia que assolava o mundo à época.

O médico alegretense diz que a gripe espanhola matou 50 milhões de pessoas, no mundo, e a nossa atual pandemia, até o momento, matou um milhão de pessoas. -Hoje obviamente a Medicina e todos os recursos estão mais evoluídos e mesmo assim a luta pela vida é a mesma, destacou o médico. Ele lembrou que estamos na primeira onda e no Outono virá a segunda onda.

O lançamento do livro: Entre a Vida e a Morte em Tempos de Pandemia será neste dia 17, pela manhã, no Água na Boca no calçadão. Devido a pandemia vai entrar um e sair outro, enquanto ele autografa o seu livro.

Vera Soares Pedroso