Dr Carús faz laçamento de seu terceiro livro

O médico ginecologista Nelson Riberio Carús apaixonado por literatura fez no dia 7, na Feira do Livro de Alegrete, o lançamento do seu 3º Livro.

A obra a Espreita da Morte narra um homicídio que faz parte do Ministério Público gaúcho, crime conforme o autor, abalou o RS. No livro é possível observar formas do pensar humano e suas intenções ocultas.

O livro de Carús está à disposição na Feira do livro, que acontece até domingo na Praça Oswaldo Aranha.

Durante pandemia ele escreveu Entre a Vida e Morte. Dr Carús diz que esse livro conta a história do Dr. Scyla Teixeira, seu tio avô, também médico, que foi numa missão ajudar os aliados, na França, na época da gripe espanhola em 1918. Ele conta a experiência dele quando ajudava a tratar pessoas acometidas por esta pandemia que assolava o mundo, à época.