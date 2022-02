Dr. Eduardo Gonçalves, Otorrinolaringologista, estará atendendo em Alegrete na próxima quarta-feira

Share on Email

Ainda não? Preste atenção!



Dias 9 de fevereiro 16 de fevereiro (quarta-feira), Dr. Eduardo Gonçalves, médico Otorrinolaringologista, membro da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-facial, estará em Alegrete atendendo na Santa Casa de Caridade.



Dr. Eduardo Gonçalves trata principalmente doenças como: otites e amigdalites de repetição, ronco e apneia do sono, obstrução nasal, desvio do septo nasal e hipertrofia de cornetos, rinites e sinusites, polipose nasal, tumores nasais, sangramento nasal e cirurgia endoscópica nasossinusal.



Quando consultar?

Quando perceber sintomas como:

• Dificuldade para ouvir bem;

• Dificuldade para respirar;

• Dor de cabeça;

• Secreção no nariz;

• Zumbidos no ouvido;

• Dor de garganta;

• Falha na voz;

• Sangue no ouvido;

• Ronco.

Aproveite, agende sua consulta, tire dúvidas, realize exames e viva sua vida com muito mais qualidade.

Previna-se! Cuide da sua saúde!

Dr. Eduardo trabalha como médico otorrinolaringologista na cidade de Uruguaiana e atende Alegrete, na Santa Casa de Caridade.

Dr. Eduardo Rodrigues Gonçalves – Otorrinolaringologista

CREMERS – 38637 RQE – 32099

Santa Casa de Caridade de Alegrete

Telefone 55 3422 2888 – Ramal 123

Rua XV de Novembro 2215, Centro – Uruguaiana

Telefones: 55 3412 9319 / 55 3413 8493

Facebook: Otorrinolaringologista Eduardo Gonçalves

Instagram: otorrinoeduardo

www.otorrinoeduardo.com.br

Aline Menezes