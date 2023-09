Dr. Erasmo iniciou sua estada por mais aprendizado em cirurgia no Japão

Com 24h de diferença do fuso horário aqui do Brasil, lá no país do sol nascente as atividades começaram para o médico no dia ontem(3). A sua estada no hospital será por 30 dias, quando vai atuar como observador de procedimentos cirúrgicos.

Tradicionalista Fernanda Caferate, uma das pioneiras em provas campeiras, morreu aos 41 anos

Dr. Erasmo escolheu o Japão, porque nesse país é registrado o maior índice de câncer de estômago do mundo e onde estão as ditas técnicas cirúrgicas mais modernas. Ele é cirurgião desde 1976, se diz apaixonado pela sua profissão e sempre que pode está buscando ampliar seus conhecimentos nesta área.

A esposa Elinar Vasconcelos que o acompanha, disse que ele é diferenciado ao sempre buscar conhecimento e dividir esses momentos com ela, que também vai buscar aprender sobre a culinária japonesa com pratos feitos de peixes. Antes de iniciar o trabalho, propriamente dito, o casal visitou alguns locais da capital japonesa rica em cultura, arquitetura e culinária.

Médica é agredida por paciente em posto de saúde de Alegrete