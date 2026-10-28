Dr. Rolando C. Laffita destaca avaliação individualizada da dor em nova sede em Alegrete

Compreender a história de cada paciente e como a dor interfere em sua rotina é o ponto de partida do atendimento do Dr. Rolando C. Laffita, especialista em Medicina de Família e Comunidade, com atendimentos em dor crônica. Em Alegrete, o médico recebe os pacientes em uma nova sede, mais ampla, confortável, aconchegante e com acessibilidade, localizada na Rua Doutor Quintana, 146.

A primeira consulta tem duração aproximada de 60 a 90 minutos, com tempo dedicado à escuta, à avaliação e à orientação. Conforme explica o profissional, a proposta é compreender a dor de forma completa, considerando os sintomas, o histórico do paciente e os impactos em sua vida.

Durante o atendimento, são realizadas uma entrevista detalhada, um exame físico direcionado e a análise dos exames já realizados. A avaliação também busca identificar as características e os possíveis mecanismos envolvidos na dor — o chamado fenótipo da dor — para orientar um plano terapêutico individualizado.

A conversa permite conhecer como o paciente se sente, quais dificuldades enfrenta no dia a dia e quais fatores podem estar contribuindo para o quadro. Essas informações, reunidas à avaliação clínica, ajudam a definir os próximos passos do cuidado.

Outro ponto destacado pelo médico é a explicação clara sobre os achados da avaliação e as opções de tratamento. O objetivo é que o paciente compreenda o que está sendo investigado e participe das decisões sobre seu acompanhamento.

A partir desse processo, médico e paciente definem juntos um plano de cuidados realista, voltado às necessidades individuais e com acompanhamento contínuo.

A nova sede também faz parte desse momento do atendimento. O espaço oferece uma estrutura maior e mais acolhedora, com conforto e acessibilidade para receber os pacientes.

ATENDIMENTO E AGENDAMENTOS

Dr. Rolando C. Laffita

Especialista em Medicina de Família e Comunidade

Atendimentos em dor crônica

📍 Rua Doutor Quintana, 146 — Alegrete

📲 Contato: (54) 99645-9700.