Dr. Sandro Carbonel Moraes inicia atendimento em clínica médica no Centro Profissional São Manoel

Em Alegrete! Neste 20 de março, Dr. Sandro Carbonel Moraes iniciou atendimento no seu consultório, localizado do Centro Profissional São Manoel



Dr. Sandro Carbonel é intensivista (profissional especializado em UTI) e também profissional com medicina interna conhecida como especilidade em clínica médica. Essa especialidade tem na sua origem a referência ao conhecimento profundo e científico das doenças, apto a atender doenças complexas, múltiplas doenças assim como com pessoas com doenças raras, com quadros clínicos dificies ou ainda sem diagnósticos tendo o foco da sua atenção na pessoa como um todo.

Nesta segunda-feira (20) o médico Sandro Carbonel Moraes com especialização em Medicina Interna, passou a atender no consultório, às segundas, terças e quintas-feiras no Centro Profissional São Manoel – rua Vasco Alves 431 – sala 501.



Dr. Sandro é alegretense, foi embora em 1997, cursou medicina e logo em seguida fez residência em Clínica Médica e em Terapia Intensiva.



Após a conclusão do curso, o médico fixou residência em Porto Alegre, atuando nos hospitais da capital e região metropolitana. Trabalhando em quase todos os hospitais do complexo hospitalar Santa Casa de Porto Alegre, como Dom Vicente Scherer, Pereira Filho, Santa Clara e São José.



Em 2009, foi aprovado no concurso e permaneceu no Grupo Hospitalar Conceição, no Hospital Cristo Redentor e Mãe de Deus. Galgando novas oportunidades atuou em Sapucaia do Sul por mais de 10 anos, onde foi Responsável Técnico e Coordenador da UTI.



Ao mesmo tempo, também montou uma equipe em cuidados paliativos na qual o orgulha muito pelo fato conseguir prestar assistência de uma forma mais humanizada. Todo esse período o fez ter uma atuação muito importante e gratificante em UTI’s e clínica médica.



Casado com Rafaella Giacomoni, há quase 9 anos, com quem tem dois filhos, Antônio e o pequeno Francisco que, inclusive é alegretense.



Dr. Sandro é incansável quando o assunto é saúde. Cultiva a prática de esportes há mais de 18 anos, onde por mais de 15 anos teve o triathlon (correr, pedalar e nadar) como sua paixão.

Apaixonado por Alegrete, o sonho de ficar mais próximo da família e um convite irrecusável para atuar na Santa Casa de Alegrete, Dr. Sandro viu ali a oportunidade de retornar e poder contribuir para sua cidade natal, através da sua experiência na área da saúde e, aceitou o desafio de “largar” a vida de concursado para oferecer mais qualidade de vida à sua família.



Em 2021 já chegou num período bem desafiador em razão da pandemia e assumiu como médico rotineiro da UTI e também a coordenação da mesma. Atualmente também está atuando no Posto 3 com pacientes internados SUS e também na preceptoria da residência em Clínica médica. Pra encerrar tem como um dos seus objetivos finalizar a especialização em medicina do esporte que deve ocorrer até metade de 2024.

Dr. Sandro irá atender junto ao consultório do Dr. Erasmo Guterres, amigo e colega de profissão, no qual agradece a acolhida e incentivo.

Dr. Sandro Carbonel Moraes – CRM: 29111

Consultório:

Centro Profissional São Manoel – Rua Vasco Alves 431 – sala 501 –

Telefone: 55 3422-3931 ou pelo whatsapp: 55 9942-6099