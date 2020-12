Droga provoca violência familiar entre tio e sobrinho

Compartilhe















Brigada Militar foi acionada no bairro Vila Nova em razão de uma desavença entre sobrinho e tio. No endereço, os policiais fizeram contato com o acusado de 35 anos. Ele confirmou que estava ameaçando o tio com pedras e pediu para ser conduzido à Delegacia de Polícia, pois se ficasse no local iria matar o tio. Diante do fato, ambos foram conduzidos à DP.

Em depoimento, o tio disse que o sobrinho é usuário de drogas e na tarde do dia 25 estava, descontrolado, com uma faca na mão. A tia e a irmã do acusado estavam tentando contê-lo, momento em que a vítima chamou a esposa para que ela fosse pra casa. Quando o casal chegou na residência, num ato de fúria o sobrinho foi na frente da casa, o ameaçou com pedras e disse que iria matá-lo. Foi feito registro e a vítima solicitou representação contra o sobrinho. Depois de ouvidos, ambos foram liberados.