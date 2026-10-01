Drones ganham espaço no campo e Sindicato Rural de Alegrete promove capacitação para uso da tecnologia

Na última semana, o Sindicato Rural de Alegrete, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-RS), promoveu uma capacitação voltada ao uso de drones na agricultura. A atividade reuniu produtores e profissionais do setor interessados em ampliar o conhecimento sobre uma tecnologia que vem ganhando espaço nas propriedades rurais.

O curso, ministrado pelo instrutor Carlos Goes Barreto da Santos, contou com atividades teóricas realizadas na sede do Sindicato Rural e aulas práticas no Parque Dr. Lauro Dornelles..

Os drones estão cada vez mais presentes no meio rural e podem ser utilizados em diferentes etapas da produção. Equipados com câmeras e sensores, os equipamentos permitem coletar informações das propriedades, auxiliar no levantamento de áreas, acompanhar lavouras, identificar possíveis problemas e contribuir para o monitoramento da produtividade.

A tecnologia também pode ser empregada para obter dados sobre o tamanho e as características das áreas cultivadas, acompanhar taxas de produtividade e auxiliar na tomada de decisões, proporcionando ao produtor informações mais precisas sobre o desenvolvimento da atividade.

Com a expansão do uso dos drones no campo, a capacitação de produtores e trabalhadores rurais se torna necessária para que os equipamentos sejam utilizados de forma adequada e eficiente. O conhecimento técnico permite aproveitar melhor os recursos oferecidos pela tecnologia e ampliar suas aplicações dentro das propriedades.