DTG do Emílio Zuñeda empossa nova patronagem

Uma das mais importantes escolas de Alegrete a estadual Emilio Zuñeda dando continuidade ao seu trabalho pela cultura e tradição gaúcha procedeu no último dia 15 de junho a posse da nova patronagem do DTG Emilio Zuñeda, formada por membros da comunidade escolar. O DTG Emilio Zuñeda, completou 27 anos, no mês de maio, é o único DTG de escola filiado ao MTG. É uma entidade tradicionalista, sediada na instituição e que congrega a comunidade emiliense na conservação da tradição gaúcha.



A posse foi realizada nas dependências do DTG, que se localiza no pátio da escola com a presença de vários colaboradores do DTG, professores e comunidade. O vice-coordenador da 4° Região, Adalberto Lima deu posse a nova patronagem, no biênio 2025/2027, e após foi servido uma “arroz de gringo”, com saladas.

O DTG já inicia as atividades de vivenciar a cultura gaúcha, dentre os seus alunos, já visando a Semana dos Festejos em setembro próximo.

Patronagem do DTG Emílio Zuñeda (2025 – 2027)

Patroa – Ana Marta Félix Dorneles

1º Capataz – Emilene Elesbão Munhoz

2º Capataz – Mara Dorneles

1º Sota Capataz – Ana Patrício Dorneles

2º Sota Capataz – Vera Lúcia Freitas da Silva

1º Agregada das Pilchas – Pâmela da Silveira Freitas

2º Agregada das Pilchas – Lereci Fátima Marchezan Lopes

Departamento Cultural – Priscila trindade Bandrolt

Departamento Artístico – Juliana Munhoz

Departamento de Patrimônio – Airton Ferreira

Departamento Campeiro – Luiz Adão do Nascimento Lopes

Departamento Social – Cesar Recoba

Departamento Jurídico – Eraclides Osório Flores

Departamento de Patroas – Cláudia Freitas

Patrão de Honra – Rosélia Malmman

Conselho de Vaqueanos:

João Fernandes

Paulo Sabino

Dileusa Alves