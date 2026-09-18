DTG Herança Farrapa celebra 40 anos de história com apresentações e homenagens em Alegrete

A programação reuniu jantar, apresentações artísticas e homenagens a pessoas que contribuíram para a trajetória da entidade ao longo das quatro décadas.

Um dos destaques da noite foi a apresentação da Invernada Artística do IFFar – Campus Alegrete, que levou ao público um conjunto de danças tradicionais gaúchas. A atividade apresentou parte do trabalho desenvolvido por estudantes e integrantes do grupo, reforçando o papel da instituição na preservação e na valorização da cultura e das tradições do Rio Grande do Sul.

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Fundado em 1986, o DTG Herança Farrapa integra a história do Campus Alegrete e, ao longo dos anos, consolidou-se como um espaço de convivência, participação e valorização da cultura gaúcha entre estudantes e servidores.

Resgate da história

As comemorações também foram marcadas pelo reconhecimento de pessoas que ajudaram a construir a história do Departamento. Os homenageados foram identificados a partir de um trabalho de resgate da trajetória do DTG, realizado por meio de relatos e entrevistas com participantes de diferentes períodos da entidade. A iniciativa permitiu recuperar memórias e registrar a contribuição de integrantes que fizeram parte da construção do Herança Farrapa ao longo de seus 40 anos.

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A noite reuniu integrantes atuais e antigos do DTG, familiares, servidores e membros da comunidade. Entre encontros e lembranças, a programação celebrou quatro décadas de atividades e destacou a importância das pessoas que contribuíram para manter viva a tradição gaúcha dentro do Campus Alegrete. Quatro décadas depois de sua fundação, o DTG Herança Farrapa segue como parte da memória e da identidade cultural do IFFar – Campus Alegrete, reunindo diferentes gerações em torno da cultura, da convivência e das tradições gaúchas.

Fotos e Fonte: IFFar/Alegrete