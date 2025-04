DTG Juventude e Grupo Nativista Ibirapuitã vencem no Dança Quaraí

O evento realizado no CTG Sentinela do Jarau é um projeto idealizado pela Invernada Adulta, com apoio da patronagem.

Com a participação de invernadas de municípios da região, o Dança Quaraí foi uma celebração das tradições, da música e da dança que fazem parte da rica cultura gaúcha. A cidade de Alegrete foi bem representada em Quaraí. O DTG Juventude e Grupo Nativista Ibirapuitã abrilhantaram o evento na Fronteira.

A invernada Juventude do DTG Juventude conquistou o título de 1º lugar nas danças tradicionais pela categoria juvenil. O resultado foi bastante comemorado pelas tantas dificuldades que a invernada vem enfrentando.

O sonho de concretizar a invernada Juventude vem se tornando realidade já começam o ano com pé direito. O grupo segue preparação para o Juvenart que acontece no mês de agosto em Santa Maria. O DTG Juventude também participou do Dança Quaraí com a invernada mirim, que vem fazendo um brilhante trabalho. Os instrutores do Juventude são os profissionais João Fonseca (Zulu) e Clarissa Lopes.

Destaque também para o Grupo Nativista Ibirapuitã, que teve dois grandes resultados, primeiramente o segundo lugar na categoria mirim nas danças tradicionais, que tem como instrutores Linicker Macedo e Cristiele Silveira.

E na categoria adulta o GNI foi premiado com o primeiro lugar em coreografia e campeão nas danças tradicionais, tendo como instrutores Rafael Machado e Tayara Carus.

Fotos: GNI e DTG Juventude (reprodução)