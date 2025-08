DTG Juventude fica entre os melhores do JuvEnart em Santa Maria

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A edição deste ano do Juvenart foi realizado no Centro de Eventos da UFSM entre o dia 30 de julho e 3 de agosto. Mais de 3,5 mil jovens estiveram na cidade para a disputa. Em 2025, o evento retornou a Santa Maria após três anos sendo realizado no Recanto Maestro, em Restinga Sêca.

Foram três dias de muito movimento na cidade, principalmente no comércio e setores de hotelaria. O CPF Piá do Sul, de Santa Maria, foi campeão do JuvEnart. Este, é o maior concurso de danças tradicionais da categoria juvenil. O resultado foi anunciado na madrugada desta segunda-feira (4) após os três dias de competição. Foi a quarta vitória da entidade na competição.

De Alegrete, a invernada do CTG Farroupilha não conseguiu classificação para a grande final da Danças Tradicionais Sênior.

Já o DTG Juventude conseguiu se destacar entre os melhores da Dança Tradicionais Júnior e foi para a finalíssima no domingo, mas não alcançou premiação.

“Pra nós foi muita emoção passar para o domingo e ficar entre os finalistas, dessa vez não conseguimos, mas seguimos trabalhando com o grupo”, destacou Claudia Garcia, integrante do DTG. Mas o grupo do DTG teve Pedro Lopes Guterres, como melhor bailarino júnior.

A invernada do DTG Juventude é mais nova, com dançarinos em idade mirim e a disputa foi entre 119 grupos de danças.