DTG Juventude realiza posse de nova patronagem em Alegrete

Após dez anos à frente da entidade, Alceu Airton Gonçalves passou seu cargo para Luciane Carvalho, que se comprometeu a dar continuidade ao trabalho desenvolvido. A posse foi oficializada por Rubens Nogueira, representante da 4ª Região Tradicionalista.

A cerimônia foi realizada em conjunto com um chá promovido pelas invernadas Mirim e Juvenil, que também fizeram apresentações. Em razão do momento delicado vivido no Estado, a posse foi realizada de forma simples e caseira.

O evento destacou a união e solidez da nova patronagem, que se mostrou grata e comprometida com os valores tradicionalistas.