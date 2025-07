DTG Juventude realizou a pré-estreia da Invernada Juvenil

O Clube Juventude recebeu cerca de 300 pessoas para assistir ao espetáculo.

Em 2025, a invernada juvenil do DTG Juventude traz como tema de entrada uma homenagem aos 10 anos da trilogia Cavalo de Guerra, relembrando a coreografia apresentada pelo grupo adulto no ENART em 2015.

É com essa aposta que a invernada juvenil se prepara para o concurso estadual em Santa Maria, o tradicional Juvenart, que acontece nos dias 1º, 2 e 3 de agosto, na categoria júnior.

Foi uma noite emocionante, principalmente para aqueles que já fizeram parte do DTG Juventude, com homenagem aos ex-dançarinos. “São lembranças que nunca se apagam”, destacaram os promotores do evento. Ao final da apresentação, foi servido um jantar aos amigos e familiares do DTG. A invernada segue os preparativos visando ao Juvenart em Santa Maria.

Toda história tem um início, um meio e um fim. Em 2025, exatamente 10 anos após a trilogia Cavalo de Guerra do grupo adulto, a invernada juvenil do DTG Juventude levará ao palco do Juvenart uma homenagem a esse tema tão marcante para a entidade.

Em 2015, identificados com a figura do cavalo e entendendo a profundidade e relevância dessa relação, o grupo apresentou a continuação da saga, onde o gaúcho e o cavalo escrevem a história transcendendo gerações. O enredo mostra o gaúcho, ressentido após a morte de seu cavalo, sendo surpreendido por seu filho, que lhe traz um potrilho para suprir a ausência deixada pelo parceiro fiel.

O gaúcho repassa os ensinamentos ao filho, perpetuando a relação entre homem e cavalo. Assim, parte mais um gaúcho, mas esse vínculo se mantém vivo na história do Rio Grande do Sul. Como diz a letra: “como num livro, a cria recria o sentido da vida…”.