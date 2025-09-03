Duas equipes de Alegrete estão nas finais da Copa Espe

No último final de semana foi realizado no município de Alegrete, jogos das fases semifinais da Copa Espe – regional de categorias de base.

Os jogos foram disputados no Estádio Municipal Farroupilha no sábado (30). Pelo Sub-15 o Cia Esportes encarou o time do Grenal de São Francisco de Assis. Um jogo muito equilibrado na etapa inicial, mas no 2º tempo, o time alegretense comandado pelo treinador Marino Cooper conseguiu impor um bom futebol e marcou 2 a 0. Com o resultado o Cia Esportes avançou para a grande final.

O adversário do time de Alegrete será o Planap de Quaraí que venceu a outra semi frente ao representante de Uruguaiana.

Pelo Sub-17, o Raça ganhou por WO e garantiu presença na final. O adversário será o clube anfitrião da competição. O Grêmio Espe de Santiago venceu a Planap Club de Quaraí e está na grande final da categoria.

Renato Genro, coordenador do Regional confirmou a fase final para cidade de Santiago. No Sub-15,

Planap (Quaraí) x Cia Esportes (Alegrete). No Sub-17, Grêmio Espe (Santiago) x Academia Raça (Alegrete). A princípio os jogos estão previstos para o dia 5 de outubro.

“Quero agradecer o Marino pela recepção e organização da fase semifinal do Regional. Acredito ter ocorrido tudo bem nos jogos que pelo que vi foi de um bom nível as partidas. Agradeço também aos professores que participaram da rodada pelo empenho em levar suas equipes para fecharmos essa fase da competição. Também agradeço as equipes EF Vicentino e Flamengo de Itaqui pela participação na edição 2025”, resumiu Genro.

Para o desportista Marino Cooper Tourrucco, a fase foi realizada com sucesso graças ao apoio da prefeitura municipal, através da Secel. “Conseguimos sediar a fase com êxito e o melhor, colocamos dois times na final da competição regional”, vibrou Marino.