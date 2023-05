Duas goleadas e um empate na rodada de terça do Citadino de Futsal

Três jogos movimentaram a noite de terça-feira (9), no ginásio de esportes da Arena. As partidas válidas pelo Citadino de Futsal registraram 20 gols em três confrontos, sendo um por cada divisão do certame.

No primeiro confronto, jogo pela terceirona houve empate em 3 a 3. O time alternativo da Center Fhotos na Série C arrancou um empate com o Vanelle F. C. Helton Pilecco, Mário Rivelino e Gauchinho marcaram para o Center Fhotos. Já pelo Vanelle, gols de Alisson Arebalo, Luan Fagundes e Edson Carricio.

Seleto time do Center na “C” Venelle fez bom jogo

O segundo jogo foi de goleada para o Aimoré, que atropelou o New Castle em jogo pela divisão de acesso. Placar de 6 a 0 para o Aimoré com gols de Anderson Domingues (2), Lucas Stefano (2), Ademir e Alan de Moura.

Pela divisão principal o Fortaleza/Friends não tomou conhecimento do Cidade Alta e fez 8 a 0, em mais uma vitória do time da Restinga pela Série A. Com dois gols Guilherme Freitas, um de Alexsander, Gean, Stefen, Tailã, Thainan e outro do artilheiro Joselber Câmara, o Fortaleza segue 100% na competição.

No próximo sábado (20), acontece mais uma rodada, confira os confrontos:

Fotos: Roger Severo