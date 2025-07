Duas mulheres negras de Alegrete recebem a medalha Preta Rosa na Assembleia em Porto Alegre

Uma homenagem emocionante e merecida. Assim foi o ato no dia 23, na Assembleia Legislativa do RS, com a entrega da medalha Preta Rosa a 300 negras do Estado que são exemplos de luta em suas áreas de atuação.

As professoras alegretenses, Eva Lima e Cleonice Xavier receberam a distinção representando Alegrete. Uma ministra aulas nas séries iniciais no Polo do Rincão do 28 e a outra, já aposentada, pela Rede Estadual receberam a medalha .

A homenagem é do gabinete da deputada estadual, Laura Sitó, pelo dia da mulher negra latino americana e caribenha comemorado no dia 25.

Acompanharam as homenageadas Cimara Severo, gestora da EMEB Silvestre Gonçalves, Camila Lima Soares professora aposentada e prima da professora Eva, seu filho Lucas Lima, Geferson Leite -professor de História e sua esposa Rejane.

A Secretaria de Educação foi parceira na liberação do transporte por parte do diretor de transporte, Dilamar Rodrigues, que levou as professoras homenageadas e seus convidados. Eles agradecem os motoristas Cleber e Fabiano que conduziram o transporte com muita responsabilidade, comprometimento, respeito, dedicação e parceria. Foi uma viagem maravilhosa, momento de muito orgulho, satisfação, alegria, destaca Cimara Severo.

A professora Joceana Teixeira, que preside o Conselho Municipal de Igualdade Racial daqui de Alegrete, acompanhou a homenagem.