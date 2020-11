Duas mulheres negras denunciam ofensas racistas de moradora do centro da cidade

Duas jovens alegretenses registraram na noite de ontem(22), um Boletim de Ocorrência contra uma moradora, da região central, por injúria racial.

Segundo o registro, elas trafegavam em direção às residências quando passaram em frente à casa da acusada e foram insultadas. Entre as palavras de ofensas, elas ouviram que seriam vagabundas, negras de merda e chinelonas. Além de que a mulher passava o dedo no seu antebraço fazendo alusão à cor da pele das jovens de 23 e 24 anos.

O motivo das ofensas, de acordo com o relato das vítimas, seria em razão do horário. A acusada estava visivelmente alterada e questionava por ser mais de 21h, o que de acordo com o último Decreto na Sexta-feira(20), a partir deste horário a população teria que cumprir o toque de recolher. Uma medida adotada em razão do crescente número de casos positivos da Covid-19 e a lotação da UTI Covid-19, o que determinou até mesmo a transferência de pacientes de Alegrete para São Gabriel.

O Delegado Maurício Arruda está acompanhando o caso desde a noite de ontem. Ele ressalta que o fato está em fase preliminar e, posteriormente, serão repassados mais detalhes.