Duas mulheres são mortas com tiros na cabeça em Canoas

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Duas mulheres foram encontradas mortas nesta quinta-feira (20) na rua Riveira, bairro Estância Velha, em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre. De acordo com o delegado Robertho Peternelli, titular do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa, que investiga o caso, os tiros foram na cabeça. O delegado ainda aguarda pela identificação das vítimas.

A Brigada Militar informou que foi acionada por volta das 6h50 e constatou que as vítimas foram atingidas por disparos de arma de fogo. Conforme Peternelli, o Samu esteve no local, encontrou uma das vítimas ainda com vida, houve tentativa de reanimação, mas ela morreu antes de ser removida.

A equipe volante da delegacia acompanhou a perícia e a remoção dos corpos para o Departamento Médico-Legal de Porto Alegre. Segundo o delegado, testemunhas disseram à polícia que ouviram os disparos, o que leva a crer que o crime tenha acontecido no próprio local.

A dinâmica do evento, entretanto, ainda está sendo avaliada. “Possivelmente tenham sido mortas dentro de um carro e jogadas para fora em seguida”, afirma o delegado.

A polícia trabalha para identificar o veículo, autores e entender a motivação do crime. Segundo o delegado, estas são as duas primeiras mortes registradas em Canoas no mês de outubro.

Fonte: G1