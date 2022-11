Duas pessoas morrem após troca de tiros e incêndio em Santana do Livramento

Share on Email

Duas pessoas morreram na madrugada desta terça-feira (15) após uma troca de tiros e um incêndio no Parque São José, no bairro Tabatinga, em Santana do Livramento. A Polícia Civil investiga o caso.

Conforme o registro de ocorrência feito na delegacia, policiais foram contatados por volta das 3h35min, após uma denúncia de troca de tiros na Rua Francelino Cursino dos Santos. Ao chegarem ao local, um corpo, ainda não identificado, foi encontrado em frente a uma residência que estava em chamas.

O corpo de bombeiros foi acionado para combater o fogo. Após os trabalhos, um corpo carbonizado foi encontrado dentro da casa.

Foram apreendidas munições de arma calibre 9 mm próximas ao corpo da primeira vítima e nas proximidades da residência.

A polícia ainda foi chamada, mais uma vez, para verificar um carro que estaria pegando fogo na região do bairro. A hipótese é de que o veículo tenha ligação com os indivíduos que participaram da troca de tiros.

Fonte:Por Isa Severo, RBS TV