Duas pessoas morrem em acidente na BR-472 em Itaqui

Duas pessoas morreram em acidente que ocorreu por volta das 21h deste sábado (20), no trevo de acesso a Maçambara, km 270 da BR-472, em Itaqui, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul. De acordo com Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão transversal envolveu um Gol e uma carreta Scania, ambos emplacados em Itaqui.

As vítimas são o motorista do Gol, um homem de 29 anos, e a passageira, uma mulher de 24 anos que estava grávida. Eles morreram no local. Segundo a PRF, outro passageiro, um homem de 29 anos, teve lesões leves e foi conduzido pelo SAMU ao hospital. Todos eram moradores do município.

O motorista da carreta, um homem de 33 anos, também morador de Itaqui, não teve lesões. A PRF informou que ele realizou teste de bafômetro com resultado negativo para ingestão de álcool.

Conforme os policias rodoviários, o Gol ingressava na rodovia quando colidiu na carreta. As causas do acidente estão sendo apuradas. A Polícia Civil e o IGP estiveram no local.

Fonte: G1