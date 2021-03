Duas professoras da rede pública estadual morrem de Covid-19 no RS, diz CPERS

O CPERS Sindicato, que representa os professores da rede pública estadual do Rio Grande do Sul, relatou pelo menos duas mortes de educadores por coronavírus. Os casos ocorreram no domingo (28) e na segunda (1).

Salete Schimidt Knebelkamp, de 39 anos, dava aulas na escola Poncho Verde, em Panambi, no Noroeste do RS, e morreu no domingo (28). Já Iaramar Fernandes, de 59 anos, atuava na escola Frei Placido, de Bagé, e faleceu, na segunda (1), na cidade vizinha de São Gabriel, na Região da Campanha.

Retomada das aulas

De acordo com a presidente do sindicato, Helenir Schürer, os registros de óbitos e casos preocupam o magistério. O CPERS é contrário ao recomeço das aulas, marcado para o dia 8 de março. “Estamos preocupados com o reinicio do ano letivo em bandeira preta, que o governo está querendo”, afirmou.

Uma liminar suspendeu a retomada das aulas em todo o estado enquanto valer a bandeira preta. No entanto, o governo já entrou com um recurso, elaborado pela Procuradoria-Geral do Estado.

Na sexta (5), o conselho geral do CPERS fará um encontro orientando a categoria para retomar as aulas de forma remota.

Nesta terça, o sindicato se reuniu com o governo do estado e a Assembleia Legislativa para tratar da vacinação de professores. O grupo articula um pedido de inclusão do magistério na fila prioritária ao Ministério da Saúde.

Fonte: G1