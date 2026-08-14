Duas ruas do Capão do Angico recebem obras para ampliação da rede de esgoto

As intervenções têm como objetivo ampliar a cobertura do sistema de esgotamento sanitário no município e fazem parte dos investimentos previstos pela Companhia para atender às metas estabelecidas pelo novo Marco Legal do Saneamento.

Entre os dias 17 e 21 de agosto, serão executadas obras de implantação de novas redes coletoras e/ou recomposição do pavimento na Rua das Hortências e na Rua Butiá, no bairro Capão do Angico.

Segundo a Corsan, os trechos que receberão intervenções estarão devidamente sinalizados durante todo o período de execução dos serviços.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Orientação aos moradores

Além das equipes responsáveis pelas obras, profissionais da área de Responsabilidade Social da Corsan acompanharão os trabalhos para orientar os moradores sobre o funcionamento da rede de esgoto e os procedimentos que deverão ser adotados após a instalação.

O contato direto com o setor de Responsabilidade Social pode ser feito pelo telefone (55) 9676-8548.

As obras integram o conjunto de ações da Companhia voltadas ao cumprimento das metas do novo Marco Legal do Saneamento, que estabelece a universalização do acesso à água potável e à coleta e ao tratamento de esgoto até 2033.

Atendimento

Outras informações podem ser obtidas pelos canais oficiais da Corsan: aplicativo Corsan, Agência Virtual, pelo endereço cliente.corsan.com.br, além do WhatsApp e telefone 0800 646 6444.