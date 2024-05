Duas vitórias e um empate na abertura do Citadino de Futsal na Arena

Três linhas do transporte público retornam na próxima segunda-feira em Alegrete

Inaugurando a Série A, New Castle e Center Photos protagonizaram um jogo altamente disputado. A jovem equipe alvinegra começou melhor o confronto e conseguiu abrir vantagem no marcador, 2 x 0. Logo após, alguns jogadores do atual campeão chegaram e conseguiram equilibrar as ações, porém, esbarraram numa noite inspirada do goleiro Robson Gonçalves que assegurou o marcador. Placar final: New Castle (3) x Center Photos (1).

No segundo jogo, Venelle e Centenário/Galáticos fizeram um jogo muito estudado, ambas equipes não tiveram muitas oportunidades de gol. A equipe do Venelle chegou abrir um 3 x 1, mas viu a equipe adversária crescer na segunda etapa e empatar o confronto, placar final Venelle (3) x Centenário/Galáticos (3).

Fechando a rodada, a equipe do Calvos venceu pelo placar de 4 x 2 a equipe do Pumas, as duas equipes são estreantes no campeonato. O Citadino retorna no próximo sábado (25), com mais três jogos, lembrando que a entrada para assistir aos jogos é um quilo de alimento não perecível ou R$ 5,00, confira os jogos seguintes.

19h- Atlético/ Danúbio x Racing

20h-Futsal Brasil x Promorar

21h-Fortaleza/Friends x Aimoré

Fotos: Renan Irizaga/ Portal Alegrete Tudo