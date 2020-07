Dupla assalta taxista à mão armada e carro é recuperado pela Brigada Militar em Alegrete

Compartilhe









Na manhã desta terça-feira(28), um taxista de 71 anos foi assaltado à mão armada em Alegrete. Conforme informações da Brigada Militar, os criminosos fugiram no próprio táxi que foi recuperado pelos policiais no Bairro Canudos.

Por volta das 6h50min, uma dupla chegou num ponto de táxi, na área central, e solicitou uma corrida até o bairro Vila Nova. Assim que chegaram na rua Carlos Gomes, próximo ao Campo do Vila, eles anunciaram o assalto.

Um dos homens, sentou-se na frente, já o outro ficou no banco de trás e gravateou o trabalhador colocando uma faca no pescoço da vítima.

O que estava sentado ao lado, pediu dinheiro, telefone e a carteira. Este, também, apontava uma faca para o taxista que entregou a carteira com dinheiro e cartões de créditos. Na sequência, eles o empurraram para fora do veículo e saíram em alta velocidade em direção ao bairro Canudos.

A vítima conseguiu avisar um dos colegas que acionou a Brigada Militar. De acordo com ele, um dos homens era loiro estava de moletom com capuz e máscara, já o outro, também, estava de moletom com capuz e máscara, de cor moreno.

O veículo Prisma foi abandonado na região do Campo das Birutas. A Brigada Militar localizou o carro próximo a umas residência com as portas abertas.

Segundo informações, a dupla de assaltantes, até o momento não foi localizada. Há poucos dias, um outro assalto, nos mesmos modus operandi também teve como vítima um outro taxista. Nesta outra ocorrência, o trabalhador foi esfaqueado. Ele teve que ficar hospitalizado e posteriormente deu alta.

O caso foi registrado no início da manhã desta terça-feira(28) e, de acordo com a ocorrência, foram roubados a quantia de R$ 400 reais e os cartões de créditos. O veículo foi recolhido pelo guincho do Detran e posteriormente será restituído ao proprietário.