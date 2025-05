Dupla que tentou matar apenado por disputa no tráfico de drogas é condenada

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Dois acusados, uma mulher e um homem, foram condenados na última quinta-feira (22) por tentativa de homicídio qualificado, crime relacionado ao tráfico de drogas, de acordo com decisão do Tribunal do Júri da Comarca de Alegrete.

As penas foram fixadas pelo Juiz de Direito Rafael Echevarria Borba, que presidiu o julgamento no Foro da cidade. A ré, acusada de ordenar o crime, foi condenada a 15 anos, seis meses e 20 dias de prisão, e o réu, apontado como apoiador material, recebeu pena de 12 anos, 11 meses e 17 dias de reclusão, ambos no regime inicial fechado.

O magistrado determinou a prisão dos réus, que não poderão recorrer em liberdade. Um terceiro réu também foi julgado, mas foi absolvido da acusação.

Conforme a denúncia do Ministério Público Estadual, o crime foi cometido no dia 1º de dezembro de 2012, quando a vítima, um homem, estava em atividade externa da pena em regime semiaberto. Ele foi atacado a tiros em via pública. Ferido, foi socorrido e levado ao hospital.

Em relação ao homem condenado, houve o reconhecimento de que ele emprestou o veículo, uma moto, usado no ataque, enquanto a mulher foi apontada como mandante. O motivo seria a desavença relacionada à venda e uso de drogas. O suposto executor dos disparos também era réu, mas morreu durante o decurso do processo. Conforme o magistrado, cabe recurso da sentença.