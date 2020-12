Dupla tentativa de homicídio, num bar do Bairro Novo Lar, deixa dois homens em estado grave

Dois homens foram esfaqueados na noite de segunda-feira(7), em um bar, no bairro Novo Lar.

Ambos foram encaminhados ao bloco cirúrgico devido a gravidade dos ferimentos. Um deles, de 40 anos, apresentava lesões mais graves.

Segundo informações da Brigada Militar, a guarnição foi acionada em razão da tentativa de homicídio no bairro Novo Lar, em Alegrete.

As duas vítimas, um homem de 40 anos e outro que está completando 44 anos neste dia 8 foram esfaqueados e ficaram gravemente feridos. Um foi socorrido pelo Samu e o outro pela ambulância dos Bombeiros.

A informação de uma das vítimas foi de que eles estavam consumindo bebida alcoólica em um bar e teria ocorrido um desentendimento. O acusado saiu do local e quando retornou estava armado com a faca.

Ele agrediu a vítima de 40 anos e o esfaqueou na cabeça, tórax, braço esquerdo e na mão. Os cortes profundos e graves fizeram o homem ir direto para o bloco cirúrgico. Já o segundo indivíduo de 44 anos, ficou ferido na cabeça, além de um corte na face que atingiu do nariz até a boca, assim como, vários pontaços no abdômen. A vítima também teve que ser levada ao bloco cirúrgico, de acordo com os policiais militares.

O acusado de esfaquear os dois homens fugiu do local após as agressões e não foi localizado.

O registro foi realizado na Delegacia de Polícia de Alegrete.