Duplicação da BR-290 terá só 25% de pistas concluídas neste ano

A duplicação dos chamados lotes 3 e 4 da BR-290/RS, que totalizam 55,7 quilômetros, está avançando. O empreendimento, até o momento, já recebeu investimento do Governo Federal de aproximadamente R$ 302 milhões. E para este ano estão garantidos por meio do Novo PAC, cerca de R$ 70 milhões. Quando concluída, a obra beneficiará os municípios gaúchos de Butiá, Minas do Leão e Pantano Grande.

A BR-290/RS é a principal ligação entre a Região Metropolitana de Porto Alegre e a Argentina, o que caracteriza a rodovia como importante rota de transporte de cargas entre os países do Mercosul. Por isso, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) atua na duplicação da rodovia, o que vai garantir um trânsito mais seguro e disciplinado, especialmente no acesso aos municípios por onde ela passa.

Atualmente estão em andamento serviços como terraplenagem, drenagem, pavimentação, sinalização e iluminação do trecho. No caso do lote 3, a terraplenagem está concluída em 20 quilômetros, dos quais 9 estão com a pavimentação executada. A expectativa é liberar este ano mais seis quilômetros de pistas duplicadas.

Já no lote 4 a terraplenagem e a pavimentação estão finalizadas em 25 quilômetros no Km 228, em Cachoeira do Sul. Deste total, já estão em operação 14 quilômetros e outros sete quilômetros da duplicação devem ser liberados este ano.

No entanto, a obra de duplicação da BR-290 está prevista em 115,51 quilômetros de Cachoeira do Sul até a BR-116, em Eldorado do Sul. O projeto teve início em 2014, ainda no governo de Dilma Rousseff. Porém, logo foi interrompida pelo presidente Michel Temer quando este assumiu em 2017, ano para qual estava inicialmente prevista a conclusão dos trabalhos. Agora, Lula prometeu entregar a obra em 2026.