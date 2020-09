Duplo homicídio e duas tentativas são registrados em Santiago na madrugada deste sábado

Compartilhe











Athos Filipe dos Santos Melo (27 anos) e Maico Rafael Gomes Guasso (32 anos) são as vítimas fatais.

Um duplo homicídio e duas tentativas de homicídio movimentaram a área policial na madrugada deste sábado (5) em Santiago. Conforme ocorrência atendida pela Brigada Militar, a sala de operações recebeu ligações informando sobre um desentendimento em um estabelecimento comercial no centro da cidade.

No local, no Bar do Chaolin (em frente ao Cristóvão Pereira- rua Barão do Rio Branco) foram encontrados quatro homens baleados. Eles foram socorridos pela Samu e Bombeiros. Athos Filipe dos Santos Melo (27 anos) e Maico Rafael Gomes Guasso (32 anos) já chegaram sem vida no Grupo Hospitalar, de acordo com a médica Sônia Nicola.

As outras vítimas são: Leomar da Silva Thormes (proprietário do bar) e Paulo Maia Ribas, ambos com 44 anos. Paulo foi ferido no braço. Ele foi liberado após atendimento médico. Leomar (Chaolin) foi atingido no braço e dorso. Foi operado e seu quadro é estável, de acordo com a direção do GHS. Os corpos de Maicon e Athos foram levados a São Gabriel para a necropsia.

O crime

Durante averiguações, foram localizados e recolhidos seis estojos deflagrados calibre 22. Testemunhas do fato relataram que a porta do estabelecimento estaria fechada e, inicialmente, os disparos foram dados de fora para dentro e, posteriormente, os autores entraram no local e efetuaram os demais disparos. A Brigada fez buscas, mas ainda não localizou os autores. (fotos; Éder Alves)

