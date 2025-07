Durante fuga da polícia, médico gaúcho causa acidente, morre e mata trabalhador

Share on Email

Segundo informações da Rádio Espaço FM, o acidente ocorreu após uma sequência de eventos iniciada na ponte Giuseppe Garibaldi, que liga Imbé a Tramandaí. Na ocasião, Ebert abordou uma guarnição da Brigada Militar alegando que sua companheira havia sofrido um acidente doméstico e precisava de atendimento médico. A polícia escoltou a caminhonete até uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas, ao chegar ao local, o médico arrancou com o veículo, impedindo que a mulher desembarcasse, o que deu início a uma perseguição.

Durante a fuga, o condutor percorreu aproximadamente oito quilômetros em alta velocidade, realizando manobras em zigue-zague, colidiu na traseira de um caminhão, passou por um quebra-molas sem reduzir a velocidade e acabou perdendo o controle do veículo. A caminhonete capotou e invadiu a pista contrária, colidindo frontalmente com uma motocicleta Yamaha Factor.

O impacto resultou na morte imediata do motociclista, William Juliano Pereira Pinós, de 33 anos, além da própria morte de Cristiano Ebert. A passageira da caminhonete, uma mulher de 35 anos, ficou ferida e foi socorrida por uma equipe do SAMU.

O delegado Rodrigo Steinert, da Delegacia de Imbé, informou que há indícios de que o médico estivesse em surto ou sob efeito de álcool ou drogas no momento do acidente. As circunstâncias exatas estão sendo apuradas pela Polícia Civil.

O caso gerou comoção na região, especialmente entre colegas e pacientes que conheciam o médico por sua atuação na área da saúde.

Com informações de Litoral na rede