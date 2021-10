Na madrugada deste domingo(24), a guarnição dos Bombeiros foi acionada no bairro Rui Ramos, em decorrência de uma caminhonete que estava em chamas. O veículo, estacionado na rua Demenciano Moraes em Alegrete, estava abandonado.

No endereço, os policiais constataram que a caminhonete tem as mesmas características da Duster utilizada na execução de Douglas Chagas Bitencourt, de 30 anos, no bairro Sepé Tiarajú, no final da noite de sábado(23), segundo relato de testemunhas.

Duster que pode ter sido usada em execução é incendiada em Alegrete

A caminhonete, com placas de Rosário do Sul, também estava com danos na lateral, do mesmo lado que o veículo usado no crime bateu em um Ford Ka, no momento da fuga. Sem identificação do responsável e sem ter registro de furto ou roubo, até então, a Duster foi recolhida ao depósito do Detran.

O combate das chamas foi realizado pelos Bombeiros e a ocorrência pela Brigada Militar. O fato aconteceu por volta das 5h de hoje no bairro Rui Ramos .

O homicídio

No final da noite de sábado(23), no bairro Sepé Tiarajú, um homem de 30 anos foi executado a tiros.

Ele foi identificado como Douglas Chagas Bitencourt, apenado do regime domiciliar com uso de tornozeleira, conforme informações da Brigada Militar.

O relato de testemunhas, aos policiais, foi de que uma Duster Prata, entrou na rua Joaquim Campos Leão e, na frente da residência da vítima, acelerou e derrubou o portão de ferro. Na sequência, iniciaram os disparos.

Pelas marcas de tiros na porta arrombada, geladeira, outros móveis e pelo número de cartuchos no chão, foram dezenas de tiros de vários calibres, até o momento, identificados, 9mm, 12 e 38.

Douglas que também era conhecido como Paleta, estava na sala, onde foi executado. A maioria dos disparos atingiram a cabeça dele. Na fuga, a caminhonete dobrou à direita cerca de duas quadras à frente onde chocou-se em um veículo – Ford Ka- estacionado. Mesmo assim, os criminosos conseguiram sair do local e fugiram.