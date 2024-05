É a hoje a prestação de contas da 44ª Camperada

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A Campereada Internacional de Alegrete é um evento tradicionalista realizado há 44 anos e que segundo o atual presidente, Cléo Severo Trindade, não tem dinheiro público. Neste dia 29, a comissão organizadora vai prestar contas dos gastos da edição de 2024 em reunião de trabalho no CTG Aconchego dos Caranchos às 20h.

Trindade explica que para realizar um evento como Campereada são necessários cercade 500 mil reais. Ele diz que não tem dinheiro público e realizam a festa com patrocínios e venda de espaço, portaria. Na edição deste ano não tiveram patrocínio da Corsan e Barnrisul, porque ambos haviam trocado de direção e isso não foi possível.

Dentre os gastos que serão prestado contas aos patrões de CTG e Dtgs estão aluguel do parque, 32 mil, do gado cerca de 134 mil iluminção do parque, sonorização, shows arquibancadas, segurança, troféus comissões avaliadoras de provas campeiras e artítsicas, dentre outros.

As contas, de acordo com Cléo devem ser aprovadas ou não pelos patrões de CTGs que têm direito a voto.