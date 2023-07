E agora qual será o destino da cadelinha Amora; sua fiel protetora esta indo embora

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Agora, o apelo é para encontrar um lar definitivo antes que sua atual tutora temporária, uma universitária generosa, deixe a cidade na próxima sexta-feira.

Conhecida carinhosamente como “Amora”, a cadelinha foi encontrada pela protetora de animais Josiane Rodrigues em uma situação deplorável. Amora sofria com tumores que precisaram ser removidos cirurgicamente e, para garantir seu bem-estar a longo prazo e evitar a reprodução indesejada, foi realizada a castração.

Arremesso com drogas mais uma vez não chega ao pátio do presídio

Com muito amor e cuidado, Amora se recuperou bravamente dos procedimentos médicos e, em um verdadeiro milagre, seu filhote, que também estava no abrigo da ONG Conexão Animal, foi encontrado e reunido a ela. A união entre mãe e filha revela a força do vínculo entre essas adoráveis ​​cadelinhas.

Atualmente, Amora está sob os cuidados temporários de uma dedicada universitária, que gentilmente abriu as portas de sua casa para acolher a cadelinha e seu filhote. No entanto, com a partida iminente da estudante, surge a necessidade urgente de encontrar um novo lar permanente para Amora e para filhote.

A “fábrica” de golpes não tem limites; esse é novo e com riqueza de detalhes

A protetora de animais, Josiane Rodrigues, relata com emoção: “Amora é uma guerreira incrível. Ela precisa de um lar onde possa sentir segurança, amor e acolhimento. Seu apego à filhote é notável, e preferencialmente, buscamos um lar que possa acolher ambas, pois essa conexão é uma fonte de alegria”- cita.

Se alguém desejar adotar Amora e seu filhote, entre em contato com a protetora de animais Josiane Rodrigues pelo telefone: 984690035 .