É assustadora a incidência diária de tentativas de suicídio, alerta Samu Mental

A dor emocional é silenciosa e angustiante. Muitas vezes, as pessoas que sofrem já cansaram de ouvir certas frases que as fazem sentirem-se piores, pois muitos por falta de conhecimento sobre o assunto as rotulam de estar querendo “chamar a atenção” e até falta de Deus.

Não entendem a dimensão da dor e a luta interna que a pessoa está enfrentando. É importante falar sobre depressão e suicídio.

Um dos serviços referência no Município e que faz um trabalho de excelência, é o Samu Mental.

Em contato com o diretor, Claudiomiro Oliverio, ele explicou que a demanda de atendimentos tem aumentado muito nos últimos meses e, no mínimo metade das ocorrências do serviço são relacionados a tentativas de suicídio, ou seja, dependendo do dia, chega a cerca de quatro – explica.

O Samu Mental é um projeto que dá um grande suporte às pessoas que estão em situação de drogadição e etilismo. Claudiomiro, cita que são 14 profissionais entre motoristas e técnicos.

O projeto do Samu Mental, em Alegrete, é único no Estado e foi adaptado do pioneiro que é em Brasília, pois na Capital há uma equipe multiciplinar com psiquiatra, psicólogo, técnicos e motoristas. Já aqui, funciona com o motorista e o técnico tendo o serviço do Caps como auxílio.

Atualmente, devido ao corte de gastos, o trabalho de segunda a sexta funciona até às 22h, já aos sábados, domingos e feriados é 24h.

Para quem precisar do atendimento deve entrar em contato pelo número 3961-1033 ou através de mensagens pelo whats 55 99155-3363.

Neste período de frio, o suporte também está sendo feito para moradores que estão em situação de rua e muitas são levados para a Casa de passagem. Claudiomiro, acrescenta que deputados já vieram a Alegrete para conhecerem o Samu Mental e levaram o projeto para a Capital(Porto Alegrete).

Também, informou que os atendimentos no interior são muito frequentes e isso acaba onerando no tempo em que ficam em uma só ocorrência, além disso, pontua que as ações tem sido muito relevantes em vários casos em que as pessoas estão em surto ou em crises.