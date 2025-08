É boa a expectativa dos CTs que tratam e alugam cavalos para o Setembro Farroupilha em Alegrete

No próximo dia 14 de agosto cavalarianos da 4ª Região Tradicionalista saem em cavalgada desde Alegrete em direção a Caxias do Sul. Os tradicionalistas vão percorrer mais 700 km para trazer a centelha da chama Crioula dos Festejos de 2025.

O evento é um dos que mais movimentam o comércio de pilchas gaúchas, rações e alimentos para cavalos e, inclusive, dos que gostam de participar dos eventos da chegada da chama até os da Semana dos Festejos até o desfile do dia 20 de setembro, e que buscam alugar cavalos. Para isso existem locais em Alegrete que já estão cuidando de equinos para este fim. O Centro La Campana é um dos que têm animais, mais de mais 40 cavalos e a metade, segundo Dinei Aurélio, já está alugada. Ele comenta que a pessoa aluga e não se preocupa em dar alimentação e nem tratar os animais, apenas monta e faz as cavalgadas e todas as demais atividades do setembro farroupilha em Alegrete.

Além deste centro, a cidade possuem mais outros locais que têm cavalos e os tratadores que, cuidadosamente já preparam esses animais, um dos principais companheiros dos gaúchos e prendas, e protagonistas dos Festejos. O preços do aluguel de cavalos crioulos, nestes centros, juntamente com toda a alimentação necessária e cuidados com o pelo, não baixa de mil reais