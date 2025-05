E começa a safra das lenheiras em Alegrete

O frio traz com ele o aumento de vendas de agasalhos e vários itens para que as pessoas amenizem as baixas temperaturas em Alegrete, como estufas, fogões a lenha e lareiras.

Porém, um setor que aumenta as vendas e aproveita esta safra de frio são as lenheiras da cidade. O trabalho aumenta para fazer as lenhas, em menor tamanho e os tocos que são usado e conhecidos como pai de fogo. Os trabalhadores do setor enfrentam dificuldades para armazenar o produto devido a umidade em Alegrete.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

As lenhas mais vendidas são as de eucalipto e o valor está em torno de 25 reais o saco e os tocos variam de 5 a 20 reais a unidade. A maioria das lenheiras, da cidade atende até o início da noite para garantir que as pessoas possam comprar a lenha para aquecer suas casas.

É muito importante que as pessoas que estão expostas ao fogo evitem sair no frio da noite e quando forem deitar, apaguem por completo o fogo das lareiras para evitar qualquer tipo de acidente doméstico.