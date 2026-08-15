É decisão: Real enfrenta a Horizontina para carimbar vaga no mata-mata da Série Prata

O Real Alegrete Futsal entra em quadra neste sábado (15) para uma das partidas mais importantes da temporada. Às 20h, no Ginásio Arena Esporte e Lazer, em Alegrete, a equipe enfrenta a Horizontina Futsal em um confronto que poderá definir os rumos do time na sequência da Série Prata.

Mais do que uma partida de fase classificatória, o duelo representa uma verdadeira decisão para o representante alegretense. O resultado diante da equipe de Horizontina será determinante para saber se o Real Alegrete avançará à próxima fase e também poderá influenciar a posição em que a equipe chegará ao próximo estágio da competição, com reflexos no mando de quadra dos próximos compromissos.

A expectativa é de casa cheia e de um ambiente de decisão no Ginásio Arena Esporte e Lazer. Jogando diante do seu torcedor, o Real Alegrete busca transformar o apoio das arquibancadas em combustível para conquistar o resultado necessário. Com a vitória, o time garante a vaga de maneira concreta. Se fizer un score de mais gols, pode passar até mesmo a equipe do Horizontina e ficar na segunda colocação do grupo. Em caso de empate, time ficará em terceiro lugar do grupo.

Foto: Click do Vini